Selon la presse locale, cet enfant de 13 ans qui vit dans un quartier pauvre de la ville d’Araure, au nord-ouest du Venezuela a été souvent enfermé dans une cage en bois depuis qu’il avait 6 ans.

Un garçon atteint d’un handicap congénital

Le procureur général de la République a annoncé mardi l’arrestation de six femmes au Venezuela. Ces dernières sont accusées d’avoir régulièrement enfermé un enfant de 13 ans, souffrant d’un handicap, dans une cage en bois. « Les proches d’un garçon de 13 ans, atteint d’un handicap congénital, le maintenaient enfermé avec violence dans une cage en bois, en proie à la faim et sans pouvoir satisfaire d’autres besoins », a écrit sur son compte X (ex-Twitter) le procureur général, Tarek William Saab. Toujours sur le réseau social, il a également sorti une photo de la cage dont se servait la famille, habitant un quartier pauvre de la ville d’Araure, au nord-ouest du pays. L’image a montré que la cage, adossée à un mur, semblait étroite et ne permettait pas beaucoup de mouvements. Elle était également remplie de draps ou de chiffons au sol.

Les responsables seront inculpés

Les six femmes ont été arrêtées vendredi au cours d’une opération menée par la police, alertée par des voisins. D’après la presse locale citée par Le Figaro, le garçon était souvent enfermé depuis qu’il était âgé de 6 ans. À l’arrivée des secours, l’enfant était « bâillonné » et était emprisonné « dans des conditions déplorables dans une cage en bois de fabrication artisanale », raconte le secrétaire de la sécurité citoyenne de l’État de Portuguesa Luis Medina. Après avoir découvert la cage, les habitants et voisins ont essayé de lyncher les parents de la victime. « Les responsables seront inculpés de traitement cruel et d’association de malfaiteurs », a souligné le procureur. L’adolescent secouru et hydraté avec une boisson énergétique sera transféré dans un foyer à Caracas, ont déclaré les autorités.

