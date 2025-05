L’animal a survécu là où ses propriétaires ont tragiquement perdu la vie. Il a été retrouvé au fond du Bryce Canyon dans l’Utah.

Matthew Nannen (45 ans) et Bailee Crane (58 ans) ont perdu la vie après une chute de 115 mètres dans le Bryce Canyon, un site naturel emblématique de l’Utah (États-Unis).

Le couple a été retrouvé sans vie au fond du canyon, dans une zone difficile d’accès. Les secouristes ont découvert une chatte d’environ douze ans dans une cage déformée, à quelques mètres de ses propriétaires.

Un miracle

D’après les médias, le couple serait tombé entre lundi et mardi dans des circonstances encore floues, et n’a pas survécu à la chute. L’animal, lui, a résisté. Baptisée "Mirage", la chatte a été prise en charge par l’association Best Friends Animal Society.

Elle souffre de légères douleurs, mais reste calme. "Elle était un peu endolorie, mais s’est montrée amicale lorsqu’on l’a examinée, et elle a bu et mangé toute seule", précise l’organisation.

