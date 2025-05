Un adolescent américain a été tué par balles alors qu’il participait à un challenge très populaire sur le réseau social chinois.

Les faits sont survenus dans la nuit du samedi 3 mai 2024 à Spotsylvania dans l’État de Virginie aux Etats-Unis.

Un jeu qui se termine en décès

Michael Boswoth, 18 ans, réalisait avec ses amis une vidéo pour TikTok : le ding dong ditch. Un défi qui consiste à activer la sonnerie d’une maison, puis prendre la fuite et filmer la réaction de l’habitant. Cette fois-ci, la plaisanterie a eu des conséquences tragiques.

Il était environ 3h du matin quand Tyler Chase Butler, un voisin âgé de 27 ans, a ouvert le feu sur le groupe. Michael a été mortellement touché. Un autre adolescent a été blessé. Le tireur a été inculpé pour meurtre au second degré. L’information a été confirmée par le New York Times et relayée par Le Parisien.

Le tir signalé comme un cambriolage

Selon un communiqué publié sur Facebook, les autorités locales ont été d’abord alertées pour un vol : « un appel concernant un cambriolage résidentiel en cours, au cours duquel un résident avait tiré des coups de feu ». Arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé deux jeunes ayant des blessures par balles. Michael Boswoth a été transféré à l’hôpital, où il est décédé. Une troisième personne a été retrouvée, « indemne ».

L’enquête est toujours en cours dans le comté de Spotsylvania, en Virginie. L’incident soulève une nouvelle fois la question de la sécurité liée aux contenus diffusés sur les plateformes sociales.

Un hommage bouleversant au lycée

Michael était en dernière année au lycée Massaponax, à Fredericksburg. Il est mort quelques heures avant sa remise de diplôme. Une veillée a été organisée par ses camarades. L’établissement a également proposé un soutien psychologique aux élèves affectés par le drame.

Ce n’est pas la première fois qu’un défi TikTok se termine par une tragédie. En 2020, trois adolescents ont trouvé la mort en Californie après une farce similaire. Leur agresseur a été condamné à la réclusion à perpétuité.