La police de Honea Path, en Caroline du Sud, a découvert un bébé de huit mois vivant dans un environnement cauchemardesque. L’alerte a été donnée par les services de protection de l’enfance.

Selon People.com et Fox News Carolina, l’enfant se trouvait au milieu d’animaux négligés, d’excréments, et de cadavres en décomposition. Une chèvre morte gisait même dans la baignoire. Le domicile a été jugé totalement inadapté à la vie humaine. Dans un communiqué publié sur Facebook, le Honea Path Police Department a qualifié le lieu de « dangereux » et « extrêmement insalubre ». L’enfant a été aussitôt confié à un membre de la famille pour sa sécurité.

41 animaux sauvés, plusieurs morts retrouvés

Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont dénombré 41 animaux vivants, parmi lesquels 25 chiens, 3 chats, 5 ratons laveurs, 6 poules et 2 lapins. L’organisation PAWS les a tous pris en charge. Six cadavres d’animaux ont aussi été retrouvés, dont un chevreau enfermé dans une boîte en plastique. Kim Sanders, directrice de PAWS, a confié à People.com : « L’ammoniaque nous brûlait les yeux. La plupart des bêtes étaient affamées, déshydratées et couvertes d’excréments ».

Les parents inculpés et incarcérés

Kayla Renard et Nicholas Foley, les parents du nourrisson, ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour mise en danger d’un enfant, maltraitance animale et violation des règlements locaux. La caution a été fixée à 10 000 dollars.

Le chef de la police, Christopher Miller, a déclaré à Fox News Carolina : « En trente ans de métier, je n’ai jamais vu une scène pareille ». Il a aussi souligné le calme glaçant des parents, restés impassibles pendant toute l’intervention.

Le bébé ne présente pas de blessures graves, selon les autorités, mais devra se remettre de cet environnement toxique. Quant aux animaux survivants, ils sont actuellement soignés par PAWS. « Leur état physique peut s’améliorer, mais les séquelles psychologiques seront plus longues à guérir », a précisé Sanders.