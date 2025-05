Les Etats-Unis ont renvoyé 64 migrants en situation irrégulière vers le Honduras et la Colombie dans le cadre d’un nouveau programme d’auto-expulsion. Chaque volontaire a reçu une aide financière de 1 000 dollars.

Retour volontaire de migrants

Lundi 19 mai, les Etats-Unis ont organisé le renvoi de 64 migrants sans papiers vers le Honduras et la Colombie. Cette opération s’inscrit dans le programme d’"auto-expulsion" lancé par l’administration Trump, rappelle BFMTV.

Les personnes concernées ont non seulement reçu un billet d’avion payé, mais également une aide financière de 1 000 dollars chacune. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, "ils ont obtenu une aide au voyage et conservent la possibilité de revenir légalement un jour". Le vol est parti tôt le matin de Houston, au Texas. Il transportait 38 migrants à destination du Honduras, dont 19 enfants, et 26 autres vers la Colombie.

Une procédure rapide

Pour bénéficier de ce dispositif, les candidats ont utilisé l’application "CBP Home", qui permet de soumettre une demande d’auto-expulsion en seulement trois jours.

Kevin Antonio Posadas, originaire de Tegucigalpa, a témoigné auprès de l’agence Associated Press : "Il suffit de faire une demande, la réponse arrive très vite". Résidant depuis trois ans à Houston, il envisageait déjà de retourner dans son pays.

Quatre enfants nés aux Etats-Unis figuraient parmi les personnes débarquées au Honduras. Le vice-ministre hondurien des Affaires étrangères, Antonio García, a précisé que le gouvernement leur offrirait 100 dollars en espèces et un crédit de 200 dollars pour des produits essentiels via une boutique d’Etat.

Une stratégie économique et dissuasive

La ministre américaine de l’Intérieur, Kristi Noem, a invité d’autres personnes sans papiers à saisir cette opportunité, baptisée "Projet retour au pays". "Contrôlez votre retour, recevez un soutien. Sinon, vous risquez arrestation, expulsion et interdiction de revenir", a-t-elle averti, selon CNews. Le ministère a expliqué que l’auto-expulsion pourrait réduire les coûts de renvoi de 70 %. Actuellement, chaque procédure forcée coûte environ 17 121 dollars, incluant l’arrestation, la détention et l’éloignement, selon les chiffres du Département de la Sécurité intérieure. Le programme ambitionne ainsi de soulager les dépenses publiques tout en incitant les migrants à quitter volontairement le territoire.

