Jeudi 22 mai, un rapport officiel a été publié aux États-Unis concernant les pathologies chroniques chez les jeunes. Il met en cause l’alimentation industrielle, l’exposition aux écrans et certains produits chimiques. L’administration Trump soulève également des interrogations sur le rôle des vaccins.

Make America Healthy Again

Le nouveau rapport sur les maladies chroniques chez les jeunes Américains attire l’attention, en particulier à cause de l’implication de Robert Kennedy Jr, ministre de la Santé critiqué pour ses prises de position contre les vaccins. Présenté lors d’un événement officiel en présence de Donald Trump, ce document s’inscrit dans l’initiative Make America Healthy Again. Il met en avant quatre facteurs de risque : alimentation ultra-transformée, produits chimiques environnementaux, inactivité physique couplée au stress, et recours excessif aux médicaments, rapportent les médias français comme Le Figaro et France 24.

Vaccins

Certains passages ont provoqué de fortes réactions, notamment l’analyse des vaccins. Le texte suggère qu’ils pourraient jouer un rôle dans l’augmentation des pathologies chroniques infantiles. Ces propos rappellent les anciennes déclarations de Robert Kennedy Jr, qui a longtemps défendu une hypothèse infondée liant le vaccin ROR à l’autisme. Cette théorie, démentie scientifiquement, avait pour origine une étude frauduleuse. Plusieurs experts dénoncent aujourd’hui la reprise d’arguments discrédités dans un rapport censé guider les politiques de santé.

