Le lundi 5 mai, Sam Altman a déclaré qu’OpenAI renonçait à son intention de devenir une entreprise à but lucratif. Ce revirement met fin à un projet critiqué depuis plusieurs mois au sein de l’écosystème de l’intelligence artificielle.

"Nous avons pris la décision de…"

OpenAI, dirigée par Sam Altman, a renoncé à son projet de transition vers une structure à but lucratif, une initiative qui suscitait de nombreuses oppositions, notamment de la part d’Elon Musk. Cette décision résulte de consultations avec des responsables civils et juridiques américains. Initialement envisagée pour répondre aux besoins colossaux en capitaux, cette orientation visait à soutenir les investissements nécessaires au développement de modèles d’intelligence artificielle comme ChatGPT. Cependant, le risque de faire primer les intérêts financiers sur l’éthique et la société civile avait suscité de vives inquiétudes.

OpenAI restera donc une organisation à but non lucratif, fidèle à sa mission d’origine. "Nous avons pris la décision de rester une société à but non lucratif après avoir écouté des leaders de la société civile et échangé avec les bureaux des procureurs généraux [des États américains] de Californie et du Delaware", a fait savoir Sam Altman, dans des propos rapportés par les médias francophones comme L’Écho et Le Devoir.

300 milliards de dollars

Elon Musk, cofondateur d’OpenAI en 2015, avait investi 45 millions de dollars au lancement. Depuis son départ en 2018, ses relations avec Sam Altman se sont détériorées, au point d’engager des démarches juridiques et de proposer un rachat. Le changement de statut, initialement prévu pour permettre des bénéfices via une structure commerciale, nécessitait l’accord des États du Delaware et de Californie.

OpenAI restera finalement supervisée comme une organisation à but non lucratif. Cette orientation pourrait remettre en cause l’engagement de SoftBank, qui envisageait un investissement de 30 milliards, potentiellement réduit à 20. L’entreprise reste valorisée à 300 milliards de dollars.

