José Mujica, ancien président de l’Uruguay, s’est éteint mardi 13 mai à l’âge de 89 ans. Son décès marque la fin d’un parcours hors du commun, salué bien au-delà des frontières de son pays.

Une figure de la gauche latino-américaine

L’ancien président de l’Uruguay José "Pepe" Mujica est décédé à l’âge de 89 ans, le mardi 13 mai. L’actuel chef de l’État a partagé la triste nouvelle sur X. "C’est avec une profonde douleur que nous annonçons que notre camarade ’Pepe’ Mujica est décédé. Président, militant, référent et guide. Tu vas beaucoup nous manquer, cher vieux", a-t-il écrit. Yamandu Orsi a salué l’héritage de l’ancien guérillero, le qualifiant de "président, militant, référent et guide", avant de conclure : "Tu vas beaucoup nous manquer, cher vieux".

Un homme simple resté fidèle à lui-même

José Mujica n’a jamais changé sa simplicité contre les privilèges du pouvoir. Même à la tête de l’État, il a conservé son mode de vie modeste. Il a continué à vivre dans sa petite maison de 45 m², avec un toit en tôle. Président entre 2010 et 2015, il a prouvé qu’il était possible de gouverner sans luxe. Dans une interview accordée au New York Times en 2024, il disait que "l’humanité (avait) besoin de plus de temps libre".

L’Amérique latine lui rend hommage

Souffrant d’un cancer de l’œsophage, diagnostiqué en mai 2024, José Mujica avait confié en début d’année que sa maladie s’est aggravée.

Son corps ne supportait plus les traitements. L’annonce de sa mort a aussitôt résonné dans toute l’Amérique latine. En Colombie, Gustavo Petro a parlé d’un "grand révolutionnaire". Au Brésil, Lula a salué sa "grandeur humaine, sans frontières". Claudia Sheinbaum, présidente mexicaine, a vu en lui un exemple pour le monde entier. Refus de la surconsommation, vie modeste, convictions profondes... Mujica incarnait une autre façon de faire de la politique.



