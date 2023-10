L’acteur David McCallum est décédé à l’âge de 90 ans. Il jouait notamment le Dr Ducky dans la série NCIS.

Ce lundi 25 septembre, l’acteur américain David McCallum est décédé à l’âge de 90 ans. Il est surtout connu pour avoir joué le rôle de "Dr Ducky" médecin légiste dans la série NCIS.

L’acteur a également joué dans plusieurs séries comme L’Agence tous risques (1986), Arabesque, New York District et Sex & the City.