C’est certainement le plus attendu de ces dernières années. Initialement annoncé pour l’automne 2025, GTA 6 sortira finalement le 26 mai 2026. Une nouvelle annoncée par la société Rockstar Games.

« La sortie de Grand Theft Auto VI est désormais prévue pour le 26 mai 2026, écrit l’entreprise. Nous sommes vraiment désolés que cette date soit plus tardive que vous ne l’aviez prévu . Cette période additionnelle de quelques mois sera l’occasion pour l’équipe de travailler à l’achèvement du jeu », indique la société dans un communiqué.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025