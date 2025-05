En Floride, un vieil homme et son chien ont perdu la vie dans des circonstances liées à une attaque d’ours noir, un cas jamais recensé jusqu’ici dans l’État.

Robert Markel

Un événement sans précédent s’est produit en Floride : un homme de 89 ans, Robert Markel, a été retrouvé sans vie après une attaque attribuée à un ours. Le vendredi 9 mai, selon le Miami Herald, cité par BFMTV, l’alerte a été donnée par sa fille, témoin de l’agression contre leur chien. Les secours, arrivés peu après, ont découvert les deux corps à proximité l’un de l’autre, à environ 100 mètres de la maison. L’analyse a révélé la présence d’ADN de l’animal à l’intérieur du domicile et sur le chien. Les enquêteurs estiment que les deux attaques ne se sont pas produites simultanément, mais les circonstances précises restent encore à clarifier.

Trois ours tués

Dans le cadre des recherches liées à une attaque récente, les agents de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) ont abattu trois ours. Depuis le début de l’année 2024, l’organisme a enregistré 16 signalements concernant la présence d’ours dans cette zone. Certains animaux ont été capturés puis relâchés ailleurs afin d’éviter des interactions avec la population. Au total, 42 cas de contacts physiques entre humains et ours noirs ont été rapportés. En cas de rencontre, les autorités conseillent de s’éloigner lentement sans fixer l’animal. Si une attaque survient, il est recommandé de se défendre avec tout objet à portée.

