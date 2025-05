L’administration Trump prévoit d’arrêter la mise à jour de la base de données sur les catastrophes climatiques majeures.

Une base historique

Depuis 1980, la base de données de la NOAA suivait les catastrophes naturelles causant plus d’un milliard de dollars de dommages. Ce répertoire permettait aux chercheurs, journalistes et citoyens d’accéder à des données claires et fiables. Il couvrait notamment les incendies, ouragans et tornades.

Le jeudi 8 mai 2025, la NOAA a annoncé que cette base ne serait plus actualisée. La raison invoquée : des changements dans les priorités, les effectifs et les missions de l’agence.

Un arrêt lié à la réduction des financements

La décision résulte des coupes budgétaires imposées à la NOAA par le gouvernement Trump. Déjà connu pour ses positions climatosceptiques, Donald Trump multiplie les décisions contraires aux engagements environnementaux. L’arrêt des mises à jour s’inscrit dans la continuité de cette politique. Toutefois, les données existantes jusqu’à 2024 resteront consultables.

Un nombre de catastrophes en forte hausse

Entre 1980 et 2024, les États-Unis ont recensé 403 catastrophes. Chacune a coûté plus d’un milliard de dollars. Le coût total dépasse les 2 900 milliards de dollars. Un graphique de la NOAA illustrait l’augmentation marquée de ces catastrophes depuis les années 2000. Le lien avec le réchauffement climatique est largement reconnu.

Source : Ouest-france.fr