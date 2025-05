Une adolescente de 18 ans a mis fin à un cauchemar qui a duré près d’une décennie. Enfermée depuis 2018, elle a réussi à s’enfuir le 8 mai 2025 grâce à un coup de main salvateur d’un voisin.

Les faits ont été confirmés le 14 mai par la procureure du comté de Camden dans le New Jersey aux Etats-Unis. Sa mère et son beau-père ont été arrêtés et inculpés pour plusieurs chefs d’accusation graves.

Une captivité prolongée et cruelle

Retirée de l’école à l’âge de 11 ans, la victime vivait recluse depuis sept ans dans des conditions inhumaines. Durant une année entière, elle a été même contrainte de se loger dans une cage pour chien, sans contact extérieur. Le reste du temps, elle était enchaînée dans une pièce vide ou enfermée dans une salle de bain verrouillée, sous surveillance électronique. À chaque fois qu’un membre de la famille passait à la maison, elle était temporairement relâchée avant d’être à nouveau isolée.

Une fuite qui met fin au silence

Selon les renseignements relayés par RTL, le 8 mai, l’adolescente parvient à sortir de l’enfer grâce à l’intervention d’un voisin. La police est alertée le 10 mai. Les forces de l’ordre sont venus interpeller le couple dès le lendemain. Les chefs d’inculpation retenus contre les parents incluent enlèvement, séquestration, association de malfaiteurs. Une accusation d’agression sexuelle pèse aussi sur le beau-père. La procureure Grace MacAulay souligne la gravité de la maltraitance infligée pendant toute cette période.

Un cas qui réveille d’anciens souvenirs

Cette histoire terrifiante rappelle le cas de Natascha Kampusch. Kidnappée en 1998 à Vienne, elle avait été retenue durant huit ans dans une cave aménagée par son ravisseur. Sa libération en 2006 avait marqué les esprits en Europe. L’affaire américaine, survenue près de 20 ans plus tard, révèle à nouveau la brutalité de certains environnements familiaux.