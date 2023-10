Une mère, résidant dans le Tennessee, aux États-Unis, souhaite sensibiliser d’autres familles du pays suite au décès tragique de sa fille de 7 ans au début du mois d’octobre, survenu pendant qu’elle éclatait des ballons d’anniversaire.

Channa Kelly raconte…

"Je veux que les gens le sachent, afin qu’ils puissent en être conscients", a dit Channa Kelly à WVLT-TV quant aux risques d’étouffement présentés par les ballons de ce genre vis-à-vis des petits. La mère a raconté qu’elle avait momentanément quitté le salon où sa fille de 7 ans, Alexandra Hope, célébrait son anniversaire en faisant éclater des ballons le 1er octobre. À son retour, elle a découvert la fillette allongée par terre, avec l’un des ballons éclaté au-dessus d’elle, relate Aufeminin.com.

"C’est ce qui a pris mon bébé, c’était son ballon d’anniversaire. C’est difficile à assimiler", a-t-elle continué. Channa Kelly, dans des propos traduits par le média cité plus haut, a ajouté après les funérailles de sa fille le samedi 7 octobre : "elle était merveilleuse, si vive, indépendante. Elle adorait le bricolage et la natation – oh, c’était un petit poisson".

Danger

La police de Clinton, Tennessee, enquête sur la tragédie. Selon une organisation de protection des consommateurs aux États-Unis (CPSC), les ballons sont une cause majeure d’étouffement chez les enfants, comme rapporté par Fox News. Les enfants peuvent également s’étouffer avec des ballons non gonflés ou des morceaux de ballon après qu’ils aient éclaté.

La CPSC recommande aux parents de ne pas permettre aux enfants de moins de 8 ans de jouer avec des ballons non gonflés sans surveillance, en raison du risque d’étouffement. Les ballons complètement gonflés ne sont généralement pas dangereux, mais si l’un éclate, il est important de retirer immédiatement les morceaux pour éviter tout accident. Cette sensibilisation permet à Channa Kelly de partager la mémoire de sa fille et tout en lui offrant un peu de réconfort.

