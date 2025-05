Un garçon américain, âgé de huit ans, a causé une surprise de taille à sa mère en achetant une grosse quantité de friandises sur Amazon.

Une mère de famille qui habite dans l’état du Kentucky aux États-Unis a découvert 22 colis remplis de sucettes Dum Dums devant sa maison. Cette livraison a été initiée par son fils Liam.

Une facture salée et un choc

L’enfant âgé de 8 ans s’amusait avec le téléphone de sa maman quand il a eu une idée. Futé, il a pu effectuer une commande de bonbons sans supervision. Selon les renseignements partagés par Le Parisien, Liam avait justifié cet achat en expliquant vouloir organiser un carnaval et distribuer les sucettes comme prix. Si l’intention de l’enfant était louable, le coût de cette impulsive générosité s’est avéré conséquent : 4 000 dollars, soit environ 3 500 euros. En consultant son compte bancaire, Holly LaFavers a compris que son compte a été débité. « Quand j’ai vu le prix, j’ai failli m’évanouir », a-t-elle confié après avoir constaté l’ampleur des dégâts.

Un remboursement après de longues démarches

Elle explique avoir tenté d’annuler la commande passée par son fils sur Amazon avant la livraison, mais il était déjà trop tard. Le pire, la mère de famille a constaté que huit colis de la commande ne sont pas arrivés.

Heureusement, la situation a fini par s’arranger. Ses démarches ont nécessité du temps et des efforts mais ils ont porté leurs fruits. « Après une longue journée de travail avec la banque et de discussion avec quelques chaînes d’information, Amazon a appelé et ils ont remboursé mon argent », a relayé la maman de Liam sur les réseaux sociaux.