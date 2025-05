Âgé de 82 ans, Joe Biden traverse une nouvelle épreuve. L’ancien dirigeant américain est atteint d’une forme "agressive" de cancer de la prostate, avec métastases osseuses. L’information a été communiquée dimanche par ses services.

Un cancer de niveau 9 sur le score de Gleason

Dans la soirée du dimanche 18 mai, le bureau de Joe Biden a annoncé un diagnostic préoccupant. L’ancien président des États-Unis est atteint d’un cancer de la prostate de stade avancé. Ce type de cancer, très fréquent chez les hommes, est ici classé niveau 9 sur l’échelle de Gleason, soit une forme jugée "agressive". Il s’agirait d’un cancer hormonodépendant, "ce qui permet une gestion effective" de la maladie. Une métastase osseuse a également été détectée. M. Biden et sa famille explorent actuellement les options de traitement avec les médecins.

Les réactions

A la suite de l’annonce, Donald Trump a exprimé publiquement son soutien à Joe Bien. "Melania et moi... nous envoyons à (son épouse) Jill et à la famille nos meilleurs vœux les plus chaleureux, et nous souhaitons à Joe un rétablissement rapide et réussi", a écrit le président sur Truth Social. Kamala Harris, elle, a salué la force et la résilience du démocrate de 82 ans dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Joe est un battant - et je sais qu’il fera face à ce défi avec la même force, résilience, et optimisme qui ont toujours défini sa vie et son leadership", peut-on lire sur X.

Une santé fragile au cœur des débats politiques

Les doutes autour de la santé de Joe Biden ne datent pas de cette annonce. Depuis un certain temps, des rumeurs couraient sur sa forme physique et mentale. En 2024, le démocrate avait renoncé à briguer un nouveau mandat, alimentant les spéculations sur son déclin. Il avait cependant fermement nié tout déclin majeur, affirmant avoir bien rempli ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat. Cette annonce de cancer intervient donc dans un contexte où sa santé reste scrutée. Un livre à paraître cette semaine lève le voile sur les coulisses de son dernier mandat, relatant une dégradation progressive de son état et les efforts de la Maison-Blanche pour préserver son image.



Sources : TF1, France 24



