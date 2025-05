Après trois mois de coupes à la hache dans le budget fédéral, Elon Musk reconnaît que les mesures prises sur les dépenses de l’État ont partiellement échoué. Loin des ambitions de départ, le bilan de la Commission pour l’efficacité gouvernementale (DOGE) suscite autant d’interrogations que de remous politiques.

Objectifs non-atteints

Elon Musk a été placé par Donald Trump à la tête de DOGE en janvier. Cette commission avait pour mission de tailler dans le budget fédéral. Elle visait initialement une réduction de 2 000 milliards de dollars des dépenses fédérales. Mais après un trimestre d’action, elle n’a réalisé que 160 milliards de dollars d’économies, soit moins de 10 % de l’objectif affiché. En trois mois, les coupes se sont concentrées sur la suppression de milliers d’emplois publics, la résiliation de contrats et de subventions, et la fermeture de plusieurs agences fédérales. La plupart des économies manquent cependant de documentation précise et peinent à convaincre les observateurs.

"A quel point l’administration et le Congrès sont prêts à souffrir" ?

Sous le feu des critiques, y compris de la part de l’administration Trump, Elon Musk a admis que sa mission n’a pas complètement atteint ses objectifs. Des coupes plus drastiques exigeraient, selon lui, une volonté politique bien plus grande, tant au Congrès qu’à la Maison Blanche. "Il s’agit, en quelque sorte, de savoir jusqu’à quel point l’administration et le Congrès sont prêts à souffrir. Parce que c’est possible de le faire, mais cela nécessite de traiter de nombreuses plaintes", a-t-il dit aux médias, selon les propos relayés par TF1.

Une expérience "pas très amusante"

Elon Musk a qualifié l’expérience DOGE de "pas très amusante", note Le Figaro. Celle-ci a aussi terni son image publique, alors que Tesla traverse une période difficile. Face à la pression des actionnaires, il a annoncé vouloir se recentrer sur Tesla, tout en gardant un pied à Washington pour accompagner la suite du projet. "DOGE est un art de vivre, comme le bouddhisme", ironise-t-il. Tant que le président le souhaite, cette commission restera en place. "Vous pourriez rester aussi longtemps que vous le voulez", lui a lancé Donald Trump mercredi.

