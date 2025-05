Jeudi 1er mai, la Maison-Blanche a accueilli un rassemblement singulier autour de Donald Trump à l’occasion de la Journée nationale de la prière. Le président américain y a été entouré de chefs religieux.

Lors de la Journée nationale de la prière, célébrée chaque premier jeudi de mai aux États-Unis, Donald Trump a réuni plusieurs figures religieuses à la Maison-Blanche. Le président a signé un décret instaurant une Commission de la liberté religieuse. Depuis qu’il a survécu à une tentative d’assassinat en juillet, Donald Trump met en avant une foi renouvelée, affirmant avoir été "sauvé par Dieu". Malgré des poursuites judiciaires, il continue de séduire l’électorat religieux, allant jusqu’à proposer des bibles à son effigie pour 60 dollars (environ 53 euros). "Nous ramenons la religion dans notre pays, et nous la ramenons rapidement et fermement", a dit le locataire de la Maison-Blanche, dans des propos relayés par les médias français comme 20 Minutes et Le Figaro.

Une transformation spirituelle du pays

Lors d’un moment de prière collectif à la Maison-Blanche toujours, la pasteure Paula White, conseillère spirituelle de Donald Trump, a formulé des invocations en sa faveur. Elle a demandé une protection surnaturelle pour le président américain, des rêves guidés par une force divine, et appelé à une transformation spirituelle du pays. Durant la cérémonie, un participant s’est même agenouillé devant Trump tandis que d’autres chantaient, les bras levés. Malgré plusieurs controverses, le chef d’État conserve un large soutien des évangéliques, qu’il a publiquement remerciés.

