Le 20 mai, Donald Trump a dévoilé un vaste projet militaire : la construction d’un nouveau système anti-missiles, inspiré du "Dôme de fer" israélien.

Ce programme, baptisé "Dôme d’or", vise à protéger l’ensemble du territoire américain contre les menaces extérieures, y compris les attaques venues de l’espace.

Un bouclier de défense ambitieux

Depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, Donald Trump a révélé avec enthousiasme la "sélection officielle d’une architecture" pour ce système de pointe. Selon l’ex-président, le projet sera terminé avant la fin de son mandat. Il coûtera environ 175 milliards de dollars. Le président américain promet des performances inédites : intercepter des missiles intercontinentaux, quel que soit leur point de lancement. Il qualifie ce projet de vital pour "la survie" des États-Unis. Le Canada s’associera à cette initiative stratégique.

Un projet controversé

D’après les informations de France24, l’idée d’un bouclier antimissile américain n’est pas nouvelle. En janvier, Donald Trump avait déjà signé un décret lançant le développement d’un "Dôme de fer américain". Pour plusieurs analystes, ce plan rappelle le programme de défense spatiale de Ronald Reagan dans les années 1980, surnommé la "guerre des étoiles".

Cette annonce n’a pas été bien reçue à l’international. La Russie et la Chine dénoncent une escalade technologique et stratégique. Moscou a directement comparé ce projet aux ambitions militaires de la Guerre froide.

De leur côté, les experts s’interrogent. Le "Dôme de fer" israélien protège contre des attaques à courte ou moyenne portée, notamment des roquettes et des drones. Il affiche un taux d’interception d’environ 90 %, selon l’entreprise israélienne Rafael. Adapter cette technologie pour contrer des missiles à longue portée reste un défi majeur.

Un contexte de tensions militaires

Les tensions géopolitiques expliquent en partie cette décision. D’après la Missile Defense Review de 2022, les menaces se multiplient. La Chine améliore ses capacités en matière de missiles balistiques et hypersoniques. La Russie modernise ses armes intercontinentales.

L’étude pointe aussi des risques accrus venant de la Corée du Nord, de l’Iran, mais aussi de groupes armés non étatiques. Les drones, très utilisés dans la guerre en Ukraine, constituent une menace grandissante.

Le "Dôme d’or" apparaît donc comme une réponse à un climat sécuritaire de plus en plus instable. Mais il soulève de nombreuses questions sur son efficacité réelle, ses implications politiques et ses conséquences sur l’équilibre mondial.