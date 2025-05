Dimanche 4 mai, Donald Trump a déclaré avoir ordonné la réouverture et la modernisation de la célèbre prison d’Alcatraz. L’objectif est d’y incarcérer les individus considérés comme les plus dangereux.

"…rouvrir, agrandir substantiellement et reconstruire…"

C’est sur son réseau Truth Social que Donald Trump s’est exprimé. Dans des propos traduits et relayés par les médias français comme 20 Minutes et Franceinfo, le président américain a écrit : "depuis trop longtemps, l’Amérique est victime de criminels vicieux, violents et récidivistes, la lie de la société, qui n’apporteront jamais rien d’autre que la misère et la souffrance". Le locataire de la Maison-Blanche a ajouté : "c’est pourquoi, aujourd’hui, j’ordonne au Bureau des prisons, ainsi qu’au ministère de la Justice, au FBI et au ministère de l’Intérieur de rouvrir, agrandir substantiellement et reconstruire Alcatraz pour enfermer les criminels les plus dangereux et violents d’Amérique".

Fermée en 1963

Donald Trump considère que relancer l’activité de l’ancienne prison incarnerait un retour fort à l’ordre et à la justice. Fermée en mars 1963 après 29 années d’utilisation, Alcatraz avait accueilli de célèbres figures du crime organisé, dont Al Capone. Le Bureau fédéral des prisons avait alors mis fin à son fonctionnement, jugé trop onéreux. Édifiée sur une île à environ deux kilomètres des rivages de San Francisco, cette ancienne forteresse pénitentiaire est depuis devenue un site touristique très prisé en Californie. Par ailleurs, le site serait hanté.

