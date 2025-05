Le locataire de la Maison Blanche relance la guerre commerciale avec l’Europe. Le président américain déplore la difficulté à conclure un accord commercial bilatéral avec l’Union européenne.

Un climat tendu s’installe entre Washington et Bruxelles. Donald Trump estime que les États européens devraient abaisser unilatéralement ses tarifs.

Le dirigeant américain met la pression

Selon le média Les Echos, il compte imposer des droits de douane punitifs à l’Union européenne à partir du 1er juin 2025.

Dans un message publié vendredi matin sur Truth Social, Donald Trump a clairement exprimé ses intentions : "Je recommande des droits de douane de 50% sur l’Union européenne, à partir du 1er juin 2025." Il a cependant noté une nuance : "pas de droits si le produit est construit ou manufacturé aux États-Unis". L’ancien président reproche au "vieux continent" d’avoir été "très dur en négociations", justifiant ainsi cette menace. Selon lui, l’Union européenne a été conçue "dans le but premier de profiter des États-Unis sur le COMMERCE". Donald Trump reproche à Bruxelles des pratiques jugées protectionnistes. Il cite les taxes sur la valeur ajoutée, des sanctions jugées excessives contre les entreprises américaines, ainsi que des obstacles non tarifaires.

L’Europe accusée d’entraver le commerce

En avril, Donald Trump avait évoqué des droits “réciproques” de 20%. Ces derniers ont été gelés jusqu’au 8 juillet, hormis un minimum mondial de 10% et un pic de 54% pour les produits chinois.

Le dirigeant américain veut que l’Union européenne adopte une posture similaire à celle du Royaume-Uni, qui a accepté d’ouvrir davantage son marché. Dans ce modèle, Bruxelles devrait abaisser ses barrières sans contrepartie immédiate. Cette perspective semble peu probable, compte tenu du poids économique de l’UE et de son pouvoir de négociation. En comparaison, les négociations avec Londres avaient abouti plus facilement, car le marché britannique, bien que important, reste plus restreint.