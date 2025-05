Plusieurs personnes ont réagi à la photo de Donald Trump habillé en pape. "C’était une blague que les catholiques ont adorée", a déclaré le locataire de la Maison Blanche américain mardi 6 mai.

Une image sans commentaire

Vendredi 2 mai, Donald Trump a partagé une image sur son réseau social sans ajouter de commentaire. La photo montre le président des Etats-Unis assis dans un fauteuil, vêtu de la soutane blanche du pape, coiffé de la mitre et portant une croix en or autour du cou. Son visage est sérieux, sa main gauche repose sur sa cuisse et son index droit est levé vers le ciel, créant une image solennelle.

Donald Trump réagit à la polémique

Lors d’une séance de questions-réponses à la Maison Blanche, mardi 6 mai, le dirigeant américain a été interrogé sur cette photo qui a suscité la polémique. Il a répondu qu’il s’agit d’"une blague que les catholiques ont adorée". Cette image a été partagée sur son compte Truth Social et promue par la Maison-Blanche sur X, mais le président américain a affirmé qu’il n’était pas au courant de cette publication. "Je n’ai rien à voir avec cela. Quelqu’un a fait une photo de moi habillé en pape et l’a diffusée sur Internet. Je ne sais pas du tout d’où cela vient. C’était peut-être une IA, mais je n’en sais rien", a-t-il déclaré.

Pas de condamnation du photomontage

Malgré la controverse, Trump n’a pas critiqué le photomontage et a même affirmé que "les catholiques l’ont adoré". Une journaliste lui a pourtant fait remarquer que certains catholiques n’appréciaient pas la photo. "Oh, je vois. Vous voulez dire qu’ils ne supportent pas la plaisanterie ? Vous ne parlez pas des catholiques, mais des faux médias", a-t-il répliqué. Sa femme, elle, aurait trouvé l’image "mignonne" et lui a dit : "C’est bien, non ?", selon Le Journal de Québec.

