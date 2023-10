Ce dimanche 8 octobre, le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra une réunion d’urgence à la suite de l’escalade de violence en Palestine et en Israël.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Union européenne et l’Allemagne, ont fermement condamné les attaques du Hamas contre Israël. Ils craignent une escalade régionale majeure.



Ces tensions entre Israël et le Hamas ont atteint un niveau critique, suscitant des inquiétudes internationales. Face à cette escalade de violence, le Conseil de sécurité des Nations unies a convoqué une réunion d’urgence à New York ce dimanche.



Le Conseil de sécurité de l’ONU, qui est actuellement sous la présidence du Brésil, abordera les tensions en Israël et dans la bande de Gaza. Il mettra l’accent sur les enjeux cruciaux du Moyen-Orient et de la question palestinienne.



