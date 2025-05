Des effets secondaires graves liés au vaccin Valneva contre le chikungunya ont été signalés à La Réunion. Les autorités sanitaires américaines ont restreint l’usage de l’Ixchiq pour les personnes âgées.

Suspension de l’utilisation du vaccin Ixchiq

L’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) et les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont recommandé la suspension de l’utilisation du vaccin contre le chikungunya, Ixchiq, de Valneva, pour les personnes âgées. Le laboratoire franco-autrichien a annoncé cette mesure dans un communiqué.

Les autorités sanitaires américaines ont emboîté le pas à l’Agence européenne du médicament (EMA) et au ministère français de la Santé, qui ont déjà pris des dispositifs similaires, rapporte Le Figaro. Cette décision a été prise à la suite des effets secondaires graves signalés, notamment à La Réunion.

Effets secondaires graves signalés

Les effets secondaires incluent deux décès jugés suspects. Un octogénaire a développé une encéphalite, probablement liée au vaccin, tandis qu’un septuagénaire a souffert de complications mortelles liées à la maladie de Parkinson, bien que le lien avec la vaccination soit moins clair.

A la suite de ces incidents, les autorités sanitaires françaises et européennes ont suspendu l’utilisation du vaccin pour les plus de 65 ans. Leurs homologues américaines le font pour tous les plus de 60 ans.

Position de Valneva sur les risques du vaccin

Malgré ces événements, Valneva reste convaincu que le rapport bénéfice/risque de son vaccin est globalement positif pour la majorité des personnes exposées au chikungunya. Dans un communiqué, le groupe a précisé qu’il est actuellement impossible de prouver un lien direct entre son vaccin et les effets secondaires observés.

