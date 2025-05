Le dimanche 18 mai, les équipes de l’ancien président américain ont confirmé que ce dernier, aujourd’hui âgé de 82 ans, souffrait d’une forme agressive d’un cancer de la prostate.

La maladie, déjà métastasée aux os, aurait été diagnostiquée quelques jours auparavant. Cette révélation tardive a aussitôt fait réagir l’opinion. Elle remet en cause la transparence autour de l’état de santé de Joe Biden lorsqu’il était encore en poste.

Donald Trump met en doute le calendrier

Le lendemain, Donald Trump, actuel président des États-Unis, a affiché son étonnement face à la chronologie de l’annonce. Lors d’un échange avec des journalistes le 19 mai, il a déclaré : "Je m’étonne que le public n’ait pas été informé il y a bien longtemps", argue l’actuel locataire de la Maison Blanche. Déjà, le 18 mai, il se disait publiquement attristé par la nouvelle. Mais ce nouveau commentaire alimente surtout l’idée selon laquelle la maladie aurait pu être connue bien avant la fin du mandat de Joe Biden.

Un livre et un enregistrement fragilisent encore l’image de Biden

Cette affaire s’ajoute à d’autres éléments qui fragilisent l’ancien président démocrate. Le 17 mai, la diffusion d’un enregistrement audio de 2023 a révélé des oublis marqués de dates importantes par Joe Biden. Elle fait remonter les critiques sur son éventuel déclin cognitif. Ce mardi 20 mai, un livre-enquête paraît également aux États-Unis. Il évoque les décisions prises par la Maison Blanche pour minimiser l’évolution de la maladie et maintenir l’image d’un président apte à gouverner.

Celui qui était le président américain le plus âgé de l’histoire, a nié ces accusations début mai sur ABC. Il a affirmé avoir "fait du bon boulot" pendant les six mois suivant sa non-candidature à la réélection. Mais ces révélations sont loin de faire consensus. Naomi Biden, petite-fille de l’ancien président, a vivement réagi sur X, qualifiant l’ouvrage de "fumisterie politique" et de "tissu de mensonges".

