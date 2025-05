Un crash aérien a secoué San Diego, ce jeudi 22 mai. Un petit avion privé a eu un accident en pleine nuit, il a causé d’importants dégâts matériels et des pertes humaines.

Le bilan pourrait s’alourdir étant donné la destruction totale de l’appareil.

Un avion détruit, plusieurs morts confirmés

Dans la nuit du jeudi 22 mai, un appareil de type Cessna 550 emmenant six personnes à bord a eu un crash. Il est tombé sur un quartier résidentiel de San Diego, en Californie. Selon l’Agence fédérale de l’aviation (FAA), l’appareil s’est retrouvé en pièces. Les autorités locales ont annoncé au moins deux morts.

Selon les renseignements rapportés par France24, la société américaine Sound Talent Group a indiqué que trois de ses employés, dont Dave Shapiro, agent du groupe de rock Sum 41, figurent parmi les victimes. L’avion a pris feu à la suite de l’accident libérant du kérosène qui a enflammé plusieurs véhicules.

Quartier évacué, maisons détruites

L’accident a causé des dégâts importants au sol. Une dizaine de maisons ont été touchées par des débris ou par les flammes. L’une d’elles a vu son toit arraché et sa façade carbonisée. Le carburant a ravagé plusieurs véhicules. "Le kérosène a détruit toutes les voitures alignées de part et d’autre de la rue", a précisé Dan Eddy, chef adjoint des pompiers de San Diego.

Environ 100 personnes ont dû quitter les lieux. Le quartier concerné abrite de nombreuses familles de militaires, en raison de la proximité de bases navales et marines. La police et les pompiers sont intervenus rapidement pour sécuriser la zone et éteindre l’incendie.

Les témoins décrivent une scène terrifiante

Le crash a créé la panique, le kérosène du réservoir de l’avion enflammant la zone. Une dizaine de maisons ont été endommagées par les débris, et une habitation a vu son toit éventré et sa façade noircie.

Yasmine Sierra, une habitante, a décrit la scène, ayant d’abord cru à un tremblement de terre : "On aurait dit que toutes les maisons étaient en feu parce que je pouvais voir la fumée et les flammes, on aurait dit que les arbres étaient en feu". Elle a même secouru des voisins coincés par les flammes dans leur jardin en leur lançant une échelle depuis son trampoline. Jeremy Serna, un militaire réveillé par une forte détonation, a raconté à la presse avoir vu "le ciel orange" et "tout était en feu ici".

Un soutien organisé

Le quartier impacté par l’accident héberge plusieurs familles de militaires, San Diego étant le siège d’installations de la Navy américaine, de bases des Marines et des garde-côtes. Le capitaine Robert Heely, commandant de la base navale de San Diego, a confirmé que "beaucoup de familles de militaires sont touchées". Le maire de la ville, Todd Gloria, a promis un accompagnement aux familles déplacées.

Les enquêteurs ont passé la journée de jeudi à fouiller les lieux, jonchés de débris d’avion et de carcasses de voitures calcinées, sous une odeur persistante de carburant. Cet accident survient alors que plusieurs incidents ont récemment ébranlé la confiance du public américain dans l’aviation.