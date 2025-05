Un avion s’est posé en urgence dans un marécage isolé de Bolivie. Les passagers ont attendu les secours, entourés de caïmans et d’un anaconda.

Une scène de survie en pleine jungle

Un petit avion assurant une liaison vitale dans la région amazonienne du Beni en Bolivie a effectué un atterrissage d’urgence entre Baures et Trinidad mercredi. Privé d’altitude, le pilote a dû poser l’appareil dans une zone marécageuse, à 180 kilomètres de toute agglomération. L’avion a été retrouvé deux jours plus tard, immobilisé sur ses ailes, avec à son bord cinq survivants : trois femmes, un enfant et le pilote.

Prisonniers d’un marécage hostile

Les passagers ont dû faire face à un environnement menaçant, rapporte 20 Minutes. Ils étaient encerclés pendant 36 heures par des caïmans et un anaconda géant. Isolés dans ce marais, ils ont tenu grâce à un peu de farine de manioc, seule nourriture disponible. Le pilote, Andrés Velarde, âgé de 29 ans, a raconté depuis son lit d’hôpital que les reptiles se rapprochaient de l’épave, rendant tout mouvement impossible.

Un atterrissage réussi, mais une attente interminable

L’accident n’a fait aucun blessé, mais l’attente a été un véritable calvaire. « Nous ne pouvions pas dormir, ni boire de l’eau, ni bouger », a confié le pilote. L’apparition de l’anaconda, long de plusieurs mètres, a plongé les rescapés dans la terreur. Finalement, les secours sont arrivés vendredi, mettant fin à une épreuve marquée par la peur, la chaleur étouffante et l’incertitude.

