Lors du concert de Lady Gaga à Rio de Janeiro, un projet d’attentat à la bombe visant notamment les jeunes et les personnes LGBTQ+ a été empêché.

Un adulte et un mineur

Lors du concert de Lady Gaga à Copacabana le samedi 3 mai, un plan d’attentat à l’explosif a été contrecarré par les autorités. L’événement avait réuni deux millions de spectateurs sur la célèbre plage de Rio de Janeiro, sous haute surveillance. Le lendemain, la police civile, en lien avec le ministère de la Justice, a confirmé l’arrestation de deux suspects : un adulte considéré comme l’organisateur présumé, et un mineur. Les enquêteurs ont également mené 13 perquisitions dans différentes communes de l’État de Rio. Les suspects sont accusés d’avoir planifié des attaques à l’aide de cocktails Molotov et d’engins artisanaux, comme le rapporte RTL.

Les jeunes et les personnes LGBTQ+ ciblés

Selon les enquêteurs, un réseau actif en ligne, prônant la haine et incitant les jeunes à la violence ainsi qu’à l’automutilation, se trouve derrière ce projet d’attaque. L’opération aurait été présentée comme un "défi" sur les réseaux, avec pour objectif d’attirer l’attention et d’acquérir une forme de reconnaissance numérique. Les cibles principales de cette action préparée étaient les enfants, les adolescents et la communauté LGBTQ+, largement présents dans le public rassemblé pour le concert de Lady Gaga à Rio. Le groupe exploitait les plateformes numériques pour propager son idéologie extrémiste et inciter les plus jeunes à y prendre part.

