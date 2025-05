En visite officielle à Washington ce mardi 6 mai, Mark Carney a affirmé la souveraineté du Canada face à Donald Trump lors d’un échange à la Maison-Blanche.

Discussions tendues avec le sourire

Lors de leur premier échange à Washington, Mark Carney et Donald Trump ont affiché un calme apparent malgré de fortes divergences. Le nouveau Premier ministre canadien, tente d’imposer une ligne ferme face aux pressions américaines tout en évitant une rupture, comme le rapporte TV5 Monde. Washington maintient ses taxes sur l’acier et l’aluminium, et menace d’étendre ces droits à hauteur de 25 %. Trump refuse tout assouplissement tarifaire et évoque la fin d’une coopération économique étroite. Carney, ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, aborde la négociation avec prudence. La relation entre les deux pays entre dans une phase nouvelle, où les équilibres passés ne semblent plus d’actualité.

"Ne jamais dire jamais"

"Il y a des endroits qui ne sont jamais à vendre", a dit Mark Carney. Le Premier ministre canadien l’a affirmé après que Donald Trump ait insisté qu’il serait "mieux" pour le Canada de devenir, évoquant un "mariage merveilleux". "Ne jamais dire jamais", a rétorqué le locataire de la Maison-Blanche. "Quoi qu’il en soit, nous resterons amis avec le Canada... J’ai beaucoup de respect pour les Canadiens", a souligné le président des États-Unis, dans des propos traduits et relayés par les médias français comme BFMTV.

