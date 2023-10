Emmanuel Macron a récemment annoncé le départ des troupes françaises du Niger. Le ministre de l’Intérieur, Mohamed Toumba, a indiqué que ces "gens-là" ne sont pas dans la logique de quitter le pays.

D’ici la fin de l’année

Mardi 3 octobre, le ministre nigérien de l’Intérieur, Mohamed Toumba, a déclaré que la France n’est "pas dans une logique de quitter le Niger", rapporte Le Point. Il a fait cette déclaration une semaine après l’annonce effectuée par Emmanuel Macron. Le président de la République a affirmé que les troupes françaises vont se retirer du pays "d’ici la fin de l’année" après que la junte militaire a répété vouloir leur départ et a dénoncé plusieurs accords de coopération militaire avec la France.

N’importe quelle direction sauf le Bénin

Le général Mohamed Toumba a contredit le chef d’Etat français en disant que "ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger" lors d’une rencontre avec des organisations de la société civile, syndicats, chefs religieux et traditionnels.

Pour rappel, quelque 1 500 militaires français sont présents au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. "Aujourd’hui, ils sont plus de 3 000, voire 3 500", a-t-il estimé. Selon ses dires, les Français quitteront le Niger, mais pas par le Bénin. "N’importe quelle direction sauf le Bénin. Vos avions, on va les lâcher à la dernière minute", a-t-il martelé.

Samedi, le chef du régime militaire, le général Abdourahamane Tchiani, a souligné que désormais, le peuple nigérien va dicter la forme des futures relations avec la France.

