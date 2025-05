Alors que les combats s’intensifient au Soudan, Pékin appelle ses ressortissants à évacuer rapidement.

Des frappes meurtrières

Jeudi 8 mai, des drones ont ciblé Khartoum, où l’armée contrôle encore certaines zones. Deux enfants ont été tués, selon Médecins sans Frontières. Plusieurs blessés, dont de nombreux mineurs, ont été admis à l’hôpital Al-Naou. Depuis plus de deux ans, les paramilitaires affrontent l’armée dans un conflit de plus en plus violent.

La Chine appelle à l’évacuation de ses ressortissants

La Chine a demandé jeudi à ses ressortissants de quitter le Soudan sans attendre suite à un rapport d’Amnesty International. L’ONG affirme que des armes chinoises sont utilisées dans le conflit. Ces armes ont été livrées aux paramilitaires par les Émirats arabes unis. Cela viole l’embargo imposé par l’ONU.

À Khartoum, la zone touchée est sous contrôle de l’armée. Les paramilitaires ont été chassés de la capitale en mars. Ils se sont repliés dans le sud et l’ouest d’Omdurman, la ville jumelle.

Multiplication des frappes dans plusieurs régions

Des drones ont également ciblé d’autres zones du pays jeudi matin. Des cibles militaires ont été atteintes à Port-Soudan, Kosti, Kassala et Tendelti. La base navale de Flamingo, au nord, a été particulièrement touchée.

Des témoins ont signalé des explosions et des tirs de défense aérienne dans cette même zone. Les frappes auraient aussi endommagé des infrastructures civiles essentielles à l’aide humanitaire.

