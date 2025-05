Une scène macabre secoue l’Afrique du Sud. Des dizaines d’oiseaux protégés ont été retrouvés morts dans le célèbre parc Kruger. L’information a été rapportée jeudi par l’agence des parcs nationaux sud-africains SAN Parks.

Une catastrophe sans précédent dans le parc Kruger

Plus de 120 vautours, appartenant à des espèces protégées et menacées d’extinction, ont été retrouvés morts au parc national Kruger, en Afrique du Sud. Ces oiseaux - parmi lesquels des vautours africains, du Cap et même un vautour oricou - ont ingéré la carcasse d’un éléphant empoisonnée. Des braconniers ont imbibé l’appât de pesticides très toxiques. Mais sur place, les équipes ont néanmoins réussi à sauver 84 rapaces.

"L’un des plus graves cas" relevés "à ce jour"

Ce massacre met en lumière une méthode de braconnage de plus en plus utilisée dans toute l’Afrique australe. Ce serait "l’un des plus graves cas" relevés "à ce jour". De plus, il coïncide avec le début de la saison de reproduction. Vulpro, une ONG de protection des vautours, s’inquiète des conséquences à long terme.

Pas un cas isolé

Il ne s’agit cependant pas d’un cas isolé. En 2019, le Botswana avait enregistré plus de 500 vautours morts dans des conditions similaires. "On observe une augmentation massive du braconnage visant les lions, pour leurs restes, dont les vautours sont parfois les victimes collatérales", selon Gareth Tate, responsable du programme de rapaces de l’EWT.

