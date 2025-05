Le top 10 des meilleurs aliments pour réduire le stress comprend des aliments riches en oméga-3, en magnésium, en vitamine B, en vitamine C et en tryptophane. Les détails.

Les poissons gras

Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, riches en oméga-3, renforcent le système nerveux tout en réduisant le cortisol, l’hormone du stress. Leur consommation régulière favorise une sensation de calme et une meilleure stabilité émotionnelle.

Les noix et les graines

Riches en magnésium et en vitamines B, les amandes, noix de cajou et graines de chia stabilisent l’humeur. Une poignée par jour suffit pour réduire l’anxiété et améliorer la gestion du stress au quotidien.

Le chocolat noir

Bonne nouvelle pour les gourmands : le chocolat noir offre un réconfort contre le stress. Riche en magnésium et en flavonoïdes, il aide à se détendre et procure une sensation de bien-être. Préférez-le avec au moins 70 % de cacao.

Les céréales complètes

L’avoine, le quinoa et le riz complet apportent des glucides complexes, essentiels pour produire de la sérotonine, l’hormone du bonheur. Consommez-les régulièrement pour stabiliser votre humeur.

Les légumes verts

Les épinards, le kale et la roquette sont riches en magnésium, un minéral essentiel pour réduire le stress et favoriser la relaxation. Ils aident à réguler le système nerveux et améliorent la qualité du sommeil.

Les baies

Les myrtilles, mûres et groseilles regorgent d’antioxydants puissants, essentiels pour réduire l’inflammation causée par le stress. De plus, ils aident à réguler le cortisol, tout en améliorant la concentration.

Les œufs

Riches en vitamines B6 et B12, les œufs stimulent la production de sérotonine, l’hormone du bien-être. Ils aident ainsi à réduire le stress, favorisent la relaxation et améliorent la gestion des émotions.

L’avocat

Ce fruit, riche en potassium et acides gras mono-insaturés, aide à réduire la pression artérielle et apaise l’anxiété. Il favorise également l’équilibre émotionnel en régulant les niveaux de cortisol, l’hormone du stress.

Les tisanes

Une tasse de camomille, de valériane ou d’aubépine, le soir, permet de relâcher les tensions, favoriser un sommeil réparateur et calmer l’esprit après une journée stressante.

Le curcuma

Cette épice anti-inflammatoire améliore la santé cérébrale grâce à la curcumine, son actif principal, qui renforce les capacités du cerveau à gérer le stress.

