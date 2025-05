A l’occasion de la Journée mondiale de l’asthme le 6 mai, il est important de rappeler que l’activité physique peut être bénéfique pour les asthmatiques.

Le sport, un allié contre l’asthme

Une idée reçue persiste sur l’asthme : l’activité physique serait déconseillée pour les personnes atteintes de cette maladie. Pourtant, le sport peut être un traitement complémentaire à l’asthme, car il renforce les capacités respiratoires, améliore le souffle et réduit l’inflammation des bronches, selon RTL. Des recherches ont montré que les personnes asthmatiques qui pratiquent une activité physique régulière gèrent mieux leur maladie. L’effort physique aide également à mieux gérer le stress, facteur souvent sous-estimé dans les crises d’asthme, et améliore la qualité de vie.

L’asthme déclenché par l’effort

Il est vrai que dans certains cas, l’asthme peut être déclenché par l’effort physique, ce qui peut engendrer une certaine appréhension à faire du sport. Cependant, même dans ce cas, l’activité physique reste recommandée, à condition de prendre quelques précautions.

Pour prévenir une crise, il est souvent conseillé de prendre un bronchodilatateur avant de commencer une activité physique. Il est aussi important de garder son traitement avec soi pendant l’exercice.

Autres précautions

Selon la Dre Françoise Pariente Ichou, responsable scientifique de la Gregory Pariente Foundation, il est essentiel de bien s’échauffer avant l’effort et de ne pas s’arrêter brusquement. Elle a également rappelé l’importance de bien suivre son traitement, car une mauvaise observance peut avoir de graves conséquences. Une autre recommandation consiste à boire avant, pendant et après l’exercice, car les asthmatiques ont besoin de plus de liquides pour éviter la déshydratation des bronches, ce qui pourrait favoriser une crise.

L’impact de la météo et de la pollution

Il faut prêter attention aux conditions météorologiques et à la pollution afin de concilier asthme et sport. Il est préférable de reporter l’entraînement en cas de forte chaleur, de températures négatives ou de pics de pollution. En effet, les polluants atmosphériques irritent les voies respiratoires et augmentent le risque de crises. De même, les asthmatiques allergiques aux pollens doivent éviter de pratiquer à l’extérieur lorsqu’il y a une concentration élevée de pollens.

Les activités physiques recommandées

Selon la chaîne, les asthmatiques doivent privilégier les sports progressifs et réguliers plutôt que ceux d’explosivité. La marche rapide, la randonnée ou le vélo sont des activités plus adaptées que des sports comme le squash ou la boxe. Des sports comme l’équitation, en raison des allergies liées à la poussière et au foin, et la plongée sous-marine, en raison de l’air comprimé et froid, ne sont pas recommandés.

Toutefois, aucune activité n’est strictement interdite si l’asthme est bien contrôlé, c’est-à-dire sans symptômes, même lors d’un effort.

> A lire aussi : Asthme : plus de 65% des patients mal contrôlés