Saviez-vous que certaines habitudes, souvent anodines, peuvent être responsables de vos pointes abîmées ? Voici une liste des erreurs les plus fréquentes à éviter pour préserver la santé de vos cheveux.

Un lavage trop fréquent

Se laver les cheveux trop souvent peut les abîmer en éliminant les huiles naturelles nécessaires à leur hydratation. Il est recommandé de les laver deux à trois fois par semaine pour maintenir leur équilibre.

Brosser les cheveux mouillés

Les cheveux sont plus fragiles lorsqu’ils sont mouillés, ce qui les rend susceptibles de se casser. Au lieu d’utiliser une brosse classique, privilégiez un peigne à dents larges et commencez par les pointes pour éviter de les abîmer.

Des coiffures trop serrés

Les coiffures trop serrées, comme les queues-de-cheval ou les tresses rigides, fragilisent les racines et peuvent entraîner une chute des cheveux. Optez pour des élastiques doux sans attaches métalliques et variez vos coiffures.

Dormir sur une taie d’oreiller en coton

Le coton, plus rugueux, crée des frottements qui peuvent entraîner la formation des fourches. Il est préférable de dormir sur une taie d’oreiller en soie, plus douce et lisse, pour réduire les risques de casse.

Négliger la coupe des pointes

Pour garder des cheveux en bonne santé, il est conseillé de couper les pointes tous les deux mois. Cette habitude prévient la formation de fourches qui peuvent remonter le long de la fibre capillaire et fragiliser davantage la chevelure.

Une exposition excessive au soleil et au chlore

Les rayons UV et le chlore peuvent dessécher vos cheveux. Pour les protéger, utilisez des produits avec des filtres UV ou portez un chapeau lorsque vous vous exposez longtemps au soleil.

