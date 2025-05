On parle souvent des effets néfastes des boissons sucrées sur la silhouette ou la santé dentaire. Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’elles pourraient aussi jouer un rôle dans la chute des cheveux. Une étude chinoise évoque un lien entre consommation excessive de sucre et calvitie précoce chez les jeunes hommes.

Un excès de sucre qui déséquilibre l’organisme

Les sodas, thés glacés industriels et boissons énergisantes sont particulièrement concernés. Leur forte teneur en sucre provoque des pics de glycémie, favorise l’inflammation et perturbe la circulation sanguine, des phénomènes qui nuisent aux follicules pileux. Une consommation régulière pourrait ainsi augmenter les risques de calvitie.

Caféine et stress : un duo contre-productif

Les boissons sucrées, en particulier les sodas et boissons énergétiques, sont souvent riches en caféine. Cette substance stimule la production de cortisol, l’hormone du stress, et met le corps en état d’alerte constant. En conséquence, le cycle de vie des cheveux est accéléré, ce qui peut favoriser leur chute. Le stress chronique, amplifié par la caféine, affecte non seulement l’état mental, mais aussi la santé du cuir chevelu.

Changer ses habitudes pour préserver sa chevelure

Pour prévenir la calvitie, il est conseillé de limiter la consommation de ces boissons. Vous pouvez remplacer un soda par de l’eau infusée ou un thé non sucré. En adoptant ces habitudes simples, vous préservez non seulement votre santé générale, mais aussi la vitalité de vos cheveux sur le long terme.

Si la calvitie peut être génétique, d’autres facteurs, comme l’alimentation et le mode de vie, peuvent également jouer un rôle important. Il est donc important de comprendre que nos choix quotidiens influencent la santé de nos cheveux.

Sources : Doctissimo, CNEWS