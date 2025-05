Pas besoin de multiplier les sérums pour rayonner : l’éclat de la peau commence aussi par l’alimentation. Et parmi les aliments qui font la différence, la patate douce s’impose comme une alliée incontournable ! Riche en bêta-carotène, elle apporte un coup de soleil dans l’assiette, mais également un vrai coup de booste à votre teint.

La patate douce : un légume bonne mine par excellence

Avec sa chair orangée, la patate douce concentre un puissant cocktail de nutriments. C’est ce que rappelle Doctissimo dans un article consacré à l’influence des légumes sur la santé cutanée. Parmi ces nutriments, le Bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, favorise la production de mélanine et donne un effet « glowy » à la peau. Elle stimule aussi le renouvellement cellulaire, hydrate de l’intérieur et lutte contre les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. Grâce à ce trio gagnant, affichez un teint lisse, lumineux et naturellement éclatant !

Et si on osait ses cousines… et ses feuilles ?

Moins connues, les variétés blanche et violette de patates douces sont tout aussi intéressantes. D’après la diététicienne Anaïs Soize, citée par Doctissimo, elles sont riches en acide hyaluronique, un composant phare des soins anti-âge. Autre astuce méconnue : consommer les feuilles de patate douce. « Elles sont très riches en vitamine C, un antioxydant qui protège la peau et ravive l’éclat », précise l’experte. L’idéal est de les mixer crues en smoothie pour garder tous leurs bienfaits.

D’autres alliés pour une peau rayonnante

Bonne nouvelle : la patate douce n’est pas la seule qui illumine le teint ! Tous les légumes riches en bêta-carotène ou en lycopène sont également interessants. Carottes, potiron, épinards, choux, abricots, oranges, melon ou pastèque… Ils renforcent la protection naturelle de la peau tout en favorisant un teint unifié et une jolie mine, même sans maquillage.

Envie d’un coup d’éclat express ? Pensez à suivre une cure « bonne mine » à base de carottes râpées, jus de tomate et salade de pastèque pour remplacer votre fond de teint.