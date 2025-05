La ménopause s’accompagne souvent de bouffées de chaleur, inconfortables et parfois invalidantes.

Heureusement, des solutions existent pour atténuer ces symptômes sans recours aux traitements hormonaux pour retrouver bien-être et sérénité durant cette période de transition.

La phytothérapie : des alliées végétales puissantes

Certaines plantes offrent des bénéfices prouvés contre les bouffées de chaleur :

L’actée à grappes noires, reconnue par l’OMS, régule les troubles hormonaux, notamment la sécrétion d’œstrogène. Une cure de 3 mois, avec 40 à 80 mg par jour en comprimés, peut réduire efficacement les symptômes.

L’huile essentielle de sauge sclarée, riche en phyto-œstrogènes, aide à compenser la baisse hormonale et limite les sueurs abondantes. Elle s’utilise pure à raison d’une goutte sur un comprimé neutre, un carré de sucre ou dans une cuillère à café de miel, deux à trois fois par jour.

Le macérat de jeunes pousses de framboisier, aux propriétés phyto-œstrogéniques et antispasmodiques, équilibre les œstrogènes et calme les douleurs associées. Pendant 3 semaines, prendre 5 gouttes diluées dans un verre d’eau, matin, midi et soir avant le repas.

Ces plantes sont déconseillées en cas d’antécédents de cancer hormonodépendant.

Bouger pour ne pas chauffer

Le sport régule les fluctuations hormonales qui accompagnent la ménopause. Une étude a démontré qu’une séance de 30 minutes de cardio diminue les symptômes dans les 24 heures suivantes. Privilégiez pour ce faire la marche rapide et le vélo, à raison de 2 à 3 fois par semaine. La gymnastique douce comme le yoga et le tai-chi aussi est bénéfique. Intégrez une à deux séances par semaine dans votre agenda pour des résultats notables sur la fréquence des bouffées.