Encore une fois, l’émission Touche pas à mon poste crée la polémique. Lors d’une danse en duo, Alex Goude a mis sa main sur les fesses de Valérie Bénaïm.

Le programme télévisuel présenté par Cyril Hanouna est fréquemment pointé du doigt par les internautes. Choix des invités, l’attitude ou les propos des chroniqueurs, TPMP s’est retrouvé plusieurs fois dans une mauvaise posture.

Cyril Hanouna a demandé plus de danse

Ce mercredi 27 septembre, Touche pas à mon Poste a encore frappé. L’émission a accueilli de nouveaux animateurs, cette saison, Alex Goude en fait partie. L’acteur est à l’origine de la polémique. Le maître des lieux a demandé une séance de danse. "Ça ne danse pas ! Je veux que ça danse (…) Je vais créer des duos. Sachez que la régie n’est pas du tout au courant (…) Je vais créer des duos mixtes et pas mixtes", improvise la star du show, très enthousiaste.

Valérie Bénaïm et Alex Goude s’exécutent sur le plateau devenu une piste de danse, le temps d’un instant. Ils dansent sur une mélodie disco, les mouvements deviennent plus collés-serrés. Puis, Alex Goude glisse sa main sur le postérieur de l’animatrice.

"Tout va bien" affirme Valérie Bénaïm !

Voyant la scène, Cyril Hanouna réagit tout de suite en criant "Tu es taré" à sa nouvelle recrue. L’animateur vedette se tourne ensuite vers Valérie Bénaïm pour lui demander comment elle se sentait. La chroniqueuse de longue date de TPMP a tenu à le rassurer : "Tout va bien !", a-t-elle assuré en riant. Et d’ajouter : "Je ne savais pas qu’il allait me mettre la main au c**, mais en toute amitié il n’y a aucun problème !".