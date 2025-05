À l’approche de la publication du livre Les derniers jours du Samouraï (éditions Robert Laffont), coécrit par Laurence Pieau et François Vignolle, de nouvelles révélations secouent l’entourage d’Alain Delon.

Les auteurs, Laurence Pieau – ex-rédactrice en chef de Closer – et François Vignolle – spécialiste des enquêtes police/justice pour le groupe M6 –, explorent en profondeur les tensions familiales et les relations complexes entre les membres du clan Delon. Parmi les éléments marquants de leur enquête, ils révèlent l’existence d’un second testament, daté de 2022.

Un testament secret découvert

D’après un article publié le 21 mai sur le site de Paris Match, un deuxième testament, longtemps gardé confidentiel, viendrait bouleverser la donne. Révélé dans le livre, ce document conférerait à Anouchka Delon l’exclusivité du droit moral sur l’œuvre de son père. Cela signifie que la fille cadette de l’acteur détiendrait désormais le pouvoir de valider ou refuser tout projet lié à la mémoire et à l’image de son père.

Un enfant caché évoqué

Autre révélation contenue dans l’enquête : Alain Delon aurait eu une fille non reconnue, issue d’une relation avec une prostituée vietnamienne durant son service militaire en Indochine. L’acteur aurait confié ce secret à quelques proches, notamment Hiromi, sa compagne des dernières années.

Un héritage chargé de mystères

Décédé il y a neuf mois, Alain Delon laisse derrière lui un patrimoine disputé et des secrets familiaux encore non élucidés. L’ouvrage de Pieau et Vignolle, à paraître le 22 mai, promet d’apporter un éclairage inédit sur les derniers instants d’une légende du cinéma français.