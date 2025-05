Quatre anciennes femmes de ménage de Smokey Robinson ont déposé plainte à Los Angeles. Elles accusent l’icône de la musique soul de viols et d’agressions sexuelles sur plusieurs années.

Viols et agressions sexuelles répétées

Plusieurs femmes de ménage travaillaient au service de Smokey Robinson, une figure légendaire du soul. Aujourd’hui, quatre d’entre elles brisent le silence. Elles accusent le chanteur américain (85 ans) de viols et d’agressions sexuelles répétées sur plusieurs années. Leurs témoignages, déposés dans une plainte à Los Angeles, révèlent un même scénario : une emprise, des gestes imposés, une peur constante.

Des récits glaçants derrière les portes du luxe

Une des plaignantes dénonce sept agressions entre mars 2023 et février 2024. Elle a dû quitter son emploi l’année dernière. Une autre évoque plus de vingt agressions sur quatre ans. La troisième victime dit avoir été "sexuellement harcelée, agressée et violée" pendant douze ans. La star aurait également abusé d’une quatrième femme lors d’un voyage à Las Vegas en 2007. Ces femmes disent avoir été prises au piège, contraintes à se taire sous la menace de perdre leur travail. La plainte vise également l’épouse de Smokey Robinson, accusée d’avoir fermé les yeux.

Une star rattrapée par de lourdes accusations

Ce chanteur a influencé le R&B et le soul avec son groupe The Miracles. Il est même devenu l’une des figures emblématiques du label "Motown". D’après le Hall of Fame, Smokey Robinson est l’auteur d’environ mille chansons. Parmi ses morceaux, 37 ont atteint le Top 40, comme "The Tracks of My Tears", "Ooo Baby Baby" et "The Tears of a Clown". Ce dernier a même dominé les classements en 1967. Mais derrière ces ballades iconiques, une autre histoire se dessine. La star doit désormais faire face à la justice.



Sources : Le Figaro, CNews, LaPresse.ca