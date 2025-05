L’artiste américaine Rihanna a dévoilé sa grossesse lundi 5 mai, lors de la soirée du Met Gala à New York. L’heureux événement a été confirmé par son partenaire.

Un troisième enfant

Lundi 5 mai, au Met Gala à New York, Rihanna a captivé l’attention avec un look signé Marc Jacobs, mettant en valeur son ventre arrondi. Quelques heures plus tôt, elle avait partagé sur Instagram sa photo marchant dans les rues new-yorkaises, vêtue d’un ensemble bleu layette, son baby bump bien visible.

Son partenaire, A$AP Rocky, a confirmé la nouvelle sur le tapis rouge en disant : "Nous sommes vraiment heureux".

Une famille qui s’agrandit sous les yeux du monde

Ce troisième enfant vient compléter la famille de Rihanna et A$AP Rocky, déjà parents de deux garçons nés en 2022 et 2023. Très investie dans son rôle de mère, la chanteuse avait déjà surpris en 2023 lors du Super Bowl, en affichant sa grossesse sur scène.

Entre carrière, mode et vie de famille, elle incarne aujourd’hui une femme épanouie, prête à écrire un nouveau chapitre. Ses fans attendent désormais avec impatience de découvrir ce que l’avenir lui réserve, sur scène comme dans sa vie privée.