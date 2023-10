À l’affiche du film "Bernadette", dans lequel elle incarne l’ancienne première dame Bernadette Chirac, Catherine Deneuve s’est exprimée sur divers sujets au micro de RTL. L’actrice, qui fêtera bientôt ses 80 ans, a parlé de politique, mais aussi de l’évolution d’Internet et des réseaux sociaux.

"Il y a une distance à garder" avec le monde politique

Catherine Deneuve, l’icône du cinéma français qui sera à l’affiche du film "Bernadette" à partir du 4 octobre, s’est exprimée sur ses relations avec le monde politique et sur l’évolution du paysage médiatique. L’actrice a, par ailleurs, pris position contre l’anonymat sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée à RTL, elle a évoqué la nécessité de maintenir une distance avec le monde politique, bien qu’elle ait eu des interactions avec des présidents français comme François Hollande et François Mitterrand. L’actrice a mis en lumière l’évolution de la presse et la manière dont les mots et les actions sont aujourd’hui interprétés différemment.

Son opinion par rapport à l’évolution des réseaux sociaux

Mme Deneuve a aussi partagé ses inquiétudes concernant les réseaux sociaux, appelant à une régulation plus stricte. Elle estime qu’il faut une loi pour lutter contre les abus en ligne, en particulier l’anonymat qui, selon elle, peut parfois encourager la délation.

"Je n’ai pas de participation là-dedans, je trouve ça terrible, je suis vraiment contre", a-t-elle affirmé. La productrice française a juste tenu à exprimer sa préoccupation croissante concernant les problèmes liés à l’anonymat sur Internet et la nécessité de réfléchir à des moyens de garantir un environnement en ligne plus responsable et respectueux.