La femme d’affaires américaine a apporté son témoignage au tribunal de Paris sur le braquage qu’elle a subi en 2016 dans un hôtel particulier.

Visiblement émue, Kim Kardashian a livré un récit poignant des événements, expliquant comment elle a craint pour sa vie face à ses agresseurs.

Récit détaillé de la nuit de terreur

La célèbre influenceuse, aujourd’hui âgée de 44 ans, a pris la parole mardi après-midi devant un public attentif. L’audience se déroule au palais de justice dans la capitale française. Dès le début de sa déclaration, la célébrité a tenu à remercier les autorités françaises de lui permettre de s’exprimer. En larmes, elle raconte sans détour l’intrusion violente dans sa chambre d’hôtel, survenue dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Elle a raconté à la barre qu’elle n’avait pas été frappée par ses agresseurs, mais qu’elle avait été "tirée et jetée au sol" dans la salle de bains.

"J’ai cru que j’allais mourir"

L’ex-femme de Kanye West a précisé que les braqueurs avaient pointé une arme à feu sur elle à plusieurs reprises. L’un des agresseurs lui a murmuré "chhh and you’re ok" ("chut et tout ira bien"). À ce moment précis, elle a cru vivre ses derniers instants. "Je pensais à ma sœur qui allait me retrouver morte. J’étais convaincue qu’ils allaient me tirer dessus, me violer. C’était fini", a révélé la mère de North. Interrogée par le président de la cour d’assises, David de Pas, si elle avait pensé mourir, elle a répondu : "Absolument, j’ai cru que j’allais mourir". Dans un moment de désespoir, elle a supplié ses agresseurs de l’épargner, leur disant : "J’ai dit ’ils peuvent tout prendre, mais il faut que je puisse rentrer chez moi, j’ai des bébés s’il vous plaît".

Le procès se poursuit en présence des accusés. Sa parole, entendue huit ans après le drame, a replacé l’émotion au cœur des débats judiciaires.