À New York, la justice examine depuis lundi 5 mai l’affaire impliquant le producteur P. Diddy. Il est poursuivi pour des faits liés à un réseau présumé de criminalité, incluant des accusations de violences, d’enlèvement, de corruption et de trafic sexuel.

Sean Combs, connu sous le nom de P. Diddy, fait face à la justice fédérale à New York depuis lundi. Il est poursuivi pour avoir orchestré un vaste système d’exploitation mêlant drogues, agressions et contrainte sexuelle. L’ouverture du procès s’est déroulée au tribunal de Manhattan, avec la sélection des premiers jurés. Le parquet accuse l’artiste d’avoir utilisé son influence pour organiser des rencontres sexuelles forcées, parfois filmées sans consentement. Le procès devrait durer près de deux mois. Dix-neuf jurés ont été présélectionnés. Le tribunal poursuivra l’audition des candidats ce mardi pour former le jury définitif, rapportent 20 Minutes et d’autres médias français comme Le Devoir.

Il clame son innocence

Depuis huit mois, Sean Combs est incarcéré au centre de détention de Brooklyn, où il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Il a d’ailleurs rejeté un accord dont les conditions restent confidentielles. Son avocat évoque des pratiques intimes consensuelles. Le juge a autorisé sa comparution en vêtements civils. Ce procès s’inscrit dans un contexte plus large, où l’artiste fait face à plus de cent accusations de violences sexuelles. Cassie, son ancienne compagne, doit témoigner.

