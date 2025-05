Dimanche 18 mai, Nicole Kidman a été honorée du prix Women in motion, une distinction remise par une maison de luxe. Cette récompense valorise chaque année une personnalité qui a contribué à faire progresser la représentation féminine dans la société.

Elle a tenu parole

En 2017, Nicole Kidman exprimait sa volonté de collaborer régulièrement avec des réalisatrices, pour contrer la domination masculine persistante dans le monde du cinéma. Depuis cette annonce, elle a tenu parole, multipliant les projets avec des femmes cinéastes, 27 plus précisément, comme Karyn Kusama (’Destroyer’), Halina Reijn (’Babygirl’), Mimi Cave (’Holland’) ou encore Susanne Bier (’Un couple parfait’). Dimanche, elle a reçu à Cannes le prix Women in Motion, décerné par le groupe Kering, pour son engagement en faveur d’une meilleure représentation des femmes dans l’audiovisuel. Ce prix distingue les personnalités œuvrant à transformer la place des femmes dans le secteur culturel et plus largement dans la société, comme le rapportent TF1info et Le Figaro.

> À lire aussi : #MeToo : le Festival de Cannes affirme ‘prendre au sérieux les recommandations’ des députés

Un soutien concret

Nicole Kidman a souligné l’importance d’un accompagnement durable pour favoriser la présence des femmes réalisatrices. Elle a insisté sur la nécessité d’un soutien concret, incluant des ressources financières, afin de leur permettre de s’épanouir sans craindre que chaque opportunité soit unique. Selon elle, créer un environnement protecteur est essentiel pour garantir leur liberté artistique. L’actrice a également salué la sélection de sept réalisatrices parmi les vingt-deux films en compétition pour la Palme d’or, notamment ’Sound of Falling’ de Mascha Schilinski, ou Alpha de Julia Ducournau, déjà récompensée en 2021 pour ’Titane’.

> Toute l’actu people sur LINFO.re