Le lundi 19 mai, le procès de P. Diddy a franchi une nouvelle étape, marqué par les déclarations de deux nouveaux témoins.

"Il contrôlait tout : son travail, sa voiture, son appartement"

Kerry Morgan, ancienne amie de Cassie rencontrée durant leurs débuts comme mannequins, a évoqué une relation marquée par la domination et l’isolement. Elle affirme que la chanteuse avait perdu confiance et paraissait profondément changée. Lors d’un épisode à Los Angeles, elle aurait tenté d’empêcher une agression, sans obtenir l’aide du personnel présent. Cassie aurait vécu entourée uniquement de personnes liées à P. Diddy, la maintenant dans une réalité verrouillée, rapportent les médias français comme Sud-Ouest et 20 Minutes.

Une vidéo, diffusée au procès, montre ensuite l’artiste traînée au sol et frappée. Bien qu’en danger, Cassie n’a pas contacté les autorités, redoutant de perdre son logement, ses revenus et ses moyens de déplacement. "Elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas. Il contrôlait tout : son travail, sa voiture, son appartement", a affirmé Kerry Morgan.

Frappée avec une poêle

Ensuite, une ancienne collaboratrice de P. Diddy, Dawn Richard, ex-chanteuse du groupe Danity Kane, a renforcé les accusations de violences visant le producteur. Elle a déclaré avoir assisté à une agression, au cours de laquelle Cassie aurait été frappée avec une poêle alors qu’elle était au sol. Dawn Richard a également mentionné deux autres épisodes, dont une altercation dans un restaurant où la chanteuse aurait reçu un coup au ventre.

Interrogée par la défense sur certaines contradictions dans ses déclarations, elle a affirmé que sa mémoire s’était précisée avec le temps. Le procès se poursuit à Manhattan, où d’autres témoignages sont attendus.

