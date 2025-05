Le rappeur Kanye West poursuit son ancien dentiste. Il l’accuse de lui avoir fait consommer du gaz hilarant sans encadrement médical.

Une plainte pour faute professionnelle

Kanye West, accompagné de sa compagne Bianca Censori, a engagé une procédure judiciaire contre le Dr Thomas Connelly. Ce dentiste de Beverly Hills aurait incité l’artiste à consommer seul du protoxyde d’azote, un gaz utilisé en médecine, mais souvent détourné.

Selon la lettre de mise en cause envoyée par le cabinet Golden Law, le praticien aurait agi de manière répétée et hors des normes médicales. Comme l’indique le site 20minutes.fr, les faits se seraient produits entre 2024 et 2025, pendant que Kanye West était sous sa responsabilité.

Des équipements livrés à domicile

Le rappeur accuse le dentiste de lui avoir fourni des masques, des contenants et des bonbonnes de gaz. Ces équipements lui auraient permis d’inhaler de grandes quantités de protoxyde d’azote, sans surveillance médicale.

Ce gaz, connu pour ses effets euphorisants, peut entraîner des troubles cognitifs s’il est consommé à forte dose. Les avocats de Kanye West évoquent une perte de repères, des troubles de l’humeur et des déficiences neurologiques.

Un suivi médical jugé inexistant

Selon la plainte, le patient aurait été laissé sans surveillance ni soins. Le Dr Connelly n’aurait proposé ni sevrage ni orientation vers un service de santé adapté, malgré des signes de dépendance. Il aurait aussi injecté du propofol dans un cadre non médical.

Ce puissant anesthésique, impliqué dans la mort de Michael Jackson, aurait été administré à plusieurs reprises, sans consentement éclairé du patient.

D’après les documents, le dentiste aurait reconnu ses erreurs dans des messages envoyés à Kanye West et à Bianca Censori. Il est également accusé d’avoir facturé des prestations dont le montant atteignait jusqu’à 50 000 dollars par mois. Il aurait aussi trompé ses clients sur les matériaux utilisés pour leurs prothèses dentaires.