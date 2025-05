En marge du Festival de Cannes, une tribune dénonce l’inaction face aux violences à Gaza. Plus de 900 personnalités du monde du cinéma ont signé ce texte, dont Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni et Léa Seydoux, comme l’a confirmé le collectif à l’origine de l’appel

Hommage à une photojournaliste tuée

Le texte rend hommage à Fatima Hassouna, jeune photoreporter palestinienne tuée avec plusieurs proches dans une frappe israélienne le 16 avril. Son documentaire, Put your Soul on your Hand and Walk, venait d’être sélectionné dans la section Acid du Festival. La réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, qui lui consacre ce film, participe à une conférence de presse à Cannes, aux côtés d’Amnesty International, Médecins sans frontières et Reporters sans frontières.

Soutiens venus du monde entier

Parmi les signataires figurent aussi Joachim Trier, Danny Boyle et François Civil, a confirmé le collectif à l’origine de l’appel, relayé par Libération le 23 mai 2025. D’autres grandes figures du cinéma avaient déjà apporté leur soutien dès la publication de la tribune le 13 mai dans Variety et Libération : Ralph Fiennes, Richard Gere, Javier Bardem, Pedro Almodóvar ou encore Susan Sarandon.

Juliette Binoche, présidente du jury cette année, a également signé la tribune et salué la mémoire de Fatima Hassouna lors de la cérémonie d’ouverture. Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, présents en compétition, se sont eux aussi associés à l’initiative.

Les auteurs du texte insistent sur la nécessité de soutenir le peuple palestinien. Ils demandent aussi la libération immédiate des otages détenus par le Hamas à Gaza.