La scène de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt a accueilli la troisième édition de la cérémonie qui célèbre les artistes rap et leurs influences.

L’événement "Les Flammes" s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du paysage musical urbain. Deux figures se sont particulièrement distinguées lors de cette soirée : la rappeuse belge Shay et le rappeur Tiakola.

Tiakola en tête avec quatre récompenses

Absent physiquement mais omniprésent au palmarès, Tiakola est le grand vainqueur de cette édition. Âgé de 25 ans, le rappeur a remporté quatre trophées, dont celui très convoité d’artiste masculin de l’année. Dans une vidéo diffusée pendant la soirée, il a tenu à remercier son public. L’artiste s’est excusé de ne pas être présent pour récupérer ses prix : "Je suis en studio, j’ai pas pu être là, désolé". Cette belle moisson de récompenses s’ajoute à ses précédentes distinctions reçues lors des éditions passées.

Shay sacrée artiste féminine de l’année

La Belge Shay s’est démarquée durant cette remise de prix. La rappeuse originaire de Bruxelles, auteure des albums Jolie Garce, Antidote et Pourvu qu’il pleuve, a été désignée artiste féminine de l’année. Elle a également décroché le prix de révélation scénique. En recevant sa récompense, Shay a salué le travail des femmes dans l’industrie du rap et a exprimé sa gratitude : "Je reçois ce prix avec beaucoup d’émotions et de reconnaissance car je travaille dur pour que ma voix de femme reste entendue".

Un palmarès éclectique et symbolique

Parmi les autres récompensés, Aya Nakamura s’est vue remettre un prix pour son rayonnement à l’international. Déjà primée lors des éditions précédentes, la chanteuse a triomphé durant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Théodora, étoile montante de la musique urbaine a été saluée comme révélation de l’année avec Kongolese sous BBL. Le même sacre a été décerné à La Mano 1.9, jeune espoir du rap programmé dans plusieurs festivals estivaux.

Le duo Booba et SDM a été primé pour leur titre Dolce Camara, tandis que Kaaris a été distingué pour son concert anniversaire. Le chanteur Joé Dwèt Filé, originaire d’Haïti, a également reçu un trophée.

Enfin, un hommage posthume a été rendu à DJ Mehdi, disparu à l’âge de 34 ans. Sa mère est venue récupérer "La Flamme éternelle" sur scène, peu avant la clôture de la cérémonie par Rim’K, ami proche du défunt producteur.